Uludağ’da kayıp alarmı

Uludağ’da telefonlarını bırakıp yürüyüş yapmak için ormana giden iki adamı bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, isimlerinin Satılmış Bilgin (73) ve Ramazan Efe (62) olduğu öğrenilen iki adam Sarıaalan bölgesinde konakladıkları barakaya cep telefonlarını bırakıp yürüyüş yapmak için ormana gitti. Her iki kişiye de ulaşamayan yakınları, hayatlarından endişe edince 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Alınan bilgi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

İki adamı bulabilmek için Sarıalan, Kadıyayla ve Çobankaya bölgelerinde arama çalışması başlatıldı. Bölgeye diğer arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirildiği öğrenildi.