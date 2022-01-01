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Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti

Uludağ’da dün kaybolan Türk asıllı Danimarka vatandaşı gencin yerini Aydın’dan havalanan jandarmaya ait Bayraktar İHA TB2 tespit etti. 7 saatlik operasyonla donma tehlikesi yaşayan genç kurtarıldı. Jandarma ulaştığı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, köyün güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Asayiş 01.01.2022, 11:03
Uludağ’da kaybolan Danimarka vatandaşı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti

Uludağ’da dün kaybolan Türk asıllı Danimarka vatandaşı gencin yerini Aydın’dan havalanan jandarmaya ait Bayraktar İHA TB2 tespit etti. 7 saatlik operasyonla donma tehlikesi yaşayan genç kurtarıldı. Jandarma ulaştığı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, köyün güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Bursa’ya gelen Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, Uludağ’a yürüyüş yapmak için Kestel’e bağlı Orhaniye Mahallesi’ne geldi. Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ’da yürüdükten sonra geri dönmek isteyince yönünü kaybetti. Yusuf Sepehizade’nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade’ye, dere yatağından sürekli ilerlediği için ulaşmakta zorluk yaşandı.

Kestel’e bağlı Orhaniye Gavurpınarı Mevkii’nde arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Sepehizade’ye yaklaşık 7 saat sonra ulaştı. Operasyonda kullanılan Aydın’dan havalanan jandarmaya ait İHA TB2 tarafından tespit edilen Sepehizade, donma tehlikesi geçirirken kurtarıldı. Ekipler, bölgenin sarp ve yamaç olması nedeniyle köylülerin traktörüyle, bulunduğu yerden indirdiği Sepehizade’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Traktörden indirilen ve yürüyerek ambulansa alınan gence, sağlık ekipler ilk müdahalesi burada yaptı ve ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yusuf Sepehizade’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca hava sıcaklığının 0 derece olduğu ve bölgede kar olduğu da öğrenildi. Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade’nin bulunduğu anda jandarma müdahalesinin ardından gülümseyerek kameralara el salladığı görüldü.

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