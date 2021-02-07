Uludağ yolunda kamyonun devrilme anı kamerada

Uludağ’dan Bursa’ya dönen kamyonun frenleri tutmayınca devrilme anı saniye saniye arkadan gelen ticari taksinin kamerasına yansıdı. Sürücünün yaralandığı kazada kamyondan akan mazotun kayganlaştırdığı yol belediye ekiplerince temizlendi.

Edinilen bilgiye göre, Uludağ yolunun 20’inci kilometresinde Bursa istikametine gelmekte olan G.D. (45) idaresindeki 16 ABC 782 plakalı kamyon, frenleri tutmayınca virajda devrildi. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık çalışanları, sürücü G.D’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olası bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri de kamyondan akan mazotun kayganlaştırdığı yola talaş atarak yolu normal haline getirmek için seferber oldu. Kamyonun şarampole yuvarlanmaması ve karşıdan gelen herhangi bir araca çarpamaması ile büyük faciadan dönüldü. Kamyonun devrimle anı arkadan gelen ticari taksinin araç kamerasına yansıdı.