Uludağ'daki kayıp doktorun cesedine ulaşıldı: Serumla intihar etmiş...

Bursa'da, sabah 08.00 sıralarında 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı.

AFAD ve JAK koordinesinde akşam saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, Yalçın'ın cansız bedenini otomobilini bıraktığı yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda buldu.

SERUM DÜZENEĞİNİ AĞACA ASIP, DAMAR YOLUNA BAĞLAMIŞ



Yapılan ilk incelemede Yalçın'ın, çeşitli ilaçlardan yaptığı serum düzeneğini ağaca asıp, damar yolundan kendine bağladığı ve intihar ettiği belirlendi. Ekipler tarafından incelenen aracında da nasıl intihar edeceğine dair bir not bulundu. Ayrıca Yalçın, karın yaklaşık yarım metre altında bulundu.

Yalçın'ın cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.