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Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
Asayiş 06.02.2023, 20:24
Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.