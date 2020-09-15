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Ülkü Ocakları eski yöneticisi böyle saldırıya uğradı

FATİH’TE DÜN YAŞANAN SİLAHLI SALDIRIYA HEDEF OLAN KİŞİNİN ÜLKÜ OCAKLARI ESKİ YÖNETİCİSİ YÜCEL KURUM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. GÜVENLİK KAMERALARINA DA YANSIYAN OLAYDA VURULARAK YERE DÜŞEN KURUM, SİLAHINI ÇEKEREK SALDIRGANA ATEŞ EDİYOR. ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR PANİKLE KAÇIŞIYOR.

Asayiş 15.09.2020, 11:39
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Ülkü Ocakları eski yöneticisi böyle saldırıya uğradı

Fatih’te dün yaşanan silahlı saldırıya hedef olan kişinin Ülkü Ocakları eski yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda vurularak yere düşen Kurum, silahını çekerek saldırgana ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçışıyor.

Fevzipaşa Caddesi’nde dün 17.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralanmış, çevreden geçen bir kadın da seken kurşunların hedefi olmuştu. Saldırıda yaralanan kişinin Ülkü Ocakları eski yöneticisi Yücel Kurum olduğu ortaya çıktı.

Fatih’in en işlek caddesinde güpegündüz yaşanan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan Kurum, vurularak yere düşüyor. Belinden silahını çıkaran Kurum, saldırgana ateş açmaya başlıyor. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da panikle sağa sola kaçışıyor.

Olay sonrası saldırganın eşkalini tespit eden polisin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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