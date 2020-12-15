Ülke genelinde kırmızı ışık denetimi

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; 5 bin 476 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 490 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edilirken, 214 araç trafikten men edildi. 12 sürücü belgesi geçici olarak geri alınan denetimlerde toplam 8 bin 291 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.