Ülke genelinde düzensiz göç ile mücadelede 127 gözaltı

Ülke genelinde gerçekleştirilen Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında 127 organizatör gözaltına alındı, 2 bin 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 36 bin 126 personel ve 608 dedektör köpeği ile 8 bin 820 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 6 bin 625 metruk bina, 10 bin 365 umuma açık yer, 352 terminal ve 4 bin 205 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 547 yer kontrol edilerek 72’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 organizatör gözaltına alındı, 2 bin 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

25’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 732 aranan şahıs tespit edilerek 2’si organizatör, bin 235’i göçmen ve 99’u Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 336 şahsa idari yaptırım uygulandı. Organizatör/düzensiz göçmen arasından 6 terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edildi. Uygulamalarda 7 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı da belirlendi.

Ayrıca 13 adet sahte pasaport, 9 adet sahte (T6) formu ve yol izin belgesi, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet mermi, 5 adet kesici/delici alet, 42 gr esrar, 80 gr eroin, 10 gr bonzai, 419 gr metanfetamin, 65 adet ecstasy ve 75 adet sentetik ecza elde edildi.