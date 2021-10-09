Ülke genelinde 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti. 21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1.050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edi

Ülke genelinde 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti. 21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1.050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda, 6 bin 999 ticari taksi kontrol edildi, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi.Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 859 şahıs yakalandı.