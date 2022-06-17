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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:"Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00’da trafiğe açılıyor."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:"Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00’da trafiğe açılıyor."

Asayiş 17.06.2022, 10:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:"Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00’da trafiğe açılıyor."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:"Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bolu Dağı tünel ve viyadükleri bugün saat 10.00’da trafiğe açılıyor."

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