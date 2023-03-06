“Ukrayna’ya zafer” sloganı atan silahsız Ukraynalı askeri kurşuna dizdiler

Rus askerlerinin silahsız Ukraynalı bir askeri kurşuna dizerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı askerin son sözü, “Ukrayna’ya zafer” oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus askerlerinin silahsız Ukraynalı bir askeri kurşuna dizerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü görüntüde, Rus askerlerinden birinin "Onu filme alın" dediği ve ardından Ukraynalı askerin “Ukrayna’ya zafer” sözlerinin ardından kurşuna dizildiği görüldü. Söz konusu Ukraynalı askerin kimliği ve görüntülerin ne zaman ve nerede kaydedildiği henüz bilinmiyor.

"Ulusal zayıflıklarının bir örneği"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülere tepki göstererek, “Bir savaş esirini öldürmek, başka bir Rusya Federasyonu savaş suçudur. Bunlar, Kremlin propagandasının ’Naziler’ hakkındaki mitleriyle akladığı metodik bir terör politikasının unsurlarıdır. Bu aynı zamanda ulusal zayıflıklarının bir örneğidir. Bu tür her savaş suçunun cezası olacaktır. Kimse adaletten kaçamaz. Hepsini bulacağız” dedi.