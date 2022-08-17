Ukrayna’ya giden karpuz yüklü tır alev alev yandı

Azerbaycan’dan Ukrayna’ya giden karpuz yüklü tır, Samsun’da çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Hacılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan’dan yüklediği 20 ton karpuzu Ukrayna’ya götüren Hikmet İşler idaresindeki 33 AHT 262 çekici ve 33 BFZ 04 dorse plakalı tırda yangın çıktı. Tır sürücüsü çekiciden duman çıktığını fark edince aracı yolun kenarına çekip etraftan yardım istedi.

Olay, 112 Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında tırın çekicisi tamamen yandı. Yangın karpuz yüklü dorseye sıçramadan söndürüldü.

Aracıyla yoldan geçerken tır sürücüsünün yardımına koşan Furkan Yıldız, "Tırın yandığını görünce yardıma koştum. Sürücü şoktaydı, ona yardımcı oldum. 112’yi arayıp yardım istedim. Yoldan geçen araçlar durmuş ancak herkes seyrediyordu. Kimse yardımcı olmadı" dedi.