Ukrayna’ya ait kargo uçağı Yunanistan’da düştü

Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan’dan kalkan ve Ürdün’e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna kargo uçağının düştüğü açıklandı.

Sırbistan’dan kalkan ve Ürdün‘e gitmekte olan 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağı, Yunanistan’ın Kavala kentinin 26 kilometre batısında bulunan Palaiochori yerleşiminde düştü.

Sırbistan’ın Niş Havaalanından kalkan uçağın, Kosova ve Kuzey Makedonya üzerinden geçtikten sonra Yunanistan’ın Limnos Adası yakınlarında arızalandığı ve acil iniş talebinde bulunduğu öğrenildi. Kavala Havaalanına yönlendirilen uçağın havada alev aldıktan sonra yere çakıldığı ve ardı ardına büyük patlamaların yaşandığı belirtildi.

Tehlikeli madde taşıyordu

Ürdün’e kargo taşıyan uçağın 12 tonluk tehlikeli madde ile dolu olduğu açıklanırken, uçağın düşmesi sonucu meydana gelen patlamaların etkisiyle etrafa saçılan tehlikeli gaz nedeni ile itfaiye ve kurtarma ekiplerinin uçağa müdahale edemediği açıklandı.

Uçakta 8 kişinin bulunduğu iddia edilirken, uçaktakilerin sağlık durumları hakkında henüz açıklama yapılmadı.