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Ukrayna’nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.
Ukrayna’nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.
Ukrayna’nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.
Asayiş 05.03.2022, 13:57
Ukrayna’nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.