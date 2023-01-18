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İletişim Başkanı Altun: “Türkiye’de dindar toplum kesimleri yoğun şekilde nefret söylemine maruz kalıyor”
Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopterin düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopterin düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Asayiş 18.01.2023, 11:24
Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopterin düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.