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Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Asayiş 03.03.2022, 12:44
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.