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Ukrayna’nın Energodar kentinde siviller anayolu kapattı
Ukrayna’nın Energodar kentinde siviller, Rus askeri konvoyuna karşı anayolu barikat kurarak trafiğe kapattı.
Asayiş 02.03.2022, 13:21
Ukrayna’nın Energodar kentinde siviller, Rus askeri konvoyuna karşı anayolu barikat kurarak trafiğe kapattı.
Ukrayna’da siviller, Rusya’nın saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor. Ukrayna’nın Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurdu. Onlarca sivil, Rus ordusunun ilerleyişini engelleyebilmek için bekleyişini sürdürüyor.