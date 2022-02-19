Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateş açtı: 1 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 19 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. Donbass’ın farklı noktalarında açılan ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrılıkçıların topçu sistemleri havan topları kullanıldığı ifade edildi.

Kiev yönetiminden Donbass’ta saldırı iddiasına tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’nın Ukrayna’yı Donbass’ta silahlı saldırıya hazırlandığı iddiasıyla suçlamasına yönelik dün yapılan açıklamada, "Ukrayna vatandaşları, temas hattının her iki tarafında da ikamet ediyor. Onların barışı, güvenliği ve esenliği Ukrayna için mutlak bir önceliktir. Ukrayna hükümetinin geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bir saldırı operasyonu başlatmayı planladığına dair iddialar gerçekten çok uzak. Ukrayna ayrıca Donbass’ta herhangi bir sabotaj eylemi gerçekleştirmiyor ve gerçekleştirmeyi planlamıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklama şu şekilde sürdürülmüştü:

"Rusya’nın zaten gergin olan güvenlik durumunu kışkırtma girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Siyasi-diplomatik çözüme sıkı sıkıya bağlıyız ve ortaklarımızla birlikte gerilimi azaltmak ve durumu diplomatik diyalogla uyumlu tutmak için çabalarımızı en üst düzeye çıkarıyoruz. Buna karşılık, Rusya Federasyonu’nun kitlesel dezenformasyon yayma kampanyasını başlattığını, Ukrayna mevzilerini ve sivil altyapıyı Minsk Anlaşmalarınca yasaklı olan silahları kullanarak bombalama sayısını artırdığını ve güvenlik durumunu tırmandırdığını görüyoruz. Başta yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar olmak üzere uluslararası toplumu, Rusya Federasyonu ve Donbass’taki işgalci idarelerinin gerçekleştirdiği siyasi-diplomatik çözüm sürecini baltalayan provokasyonları derhal kınamaya çağırıyoruz. Uygun tepkinin olmaması veya tarafsız bir duruşun sergilenmesi, Rusya’nın durumu daha fazla tırmandırmasına hizmet edecektir."