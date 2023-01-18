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- Ukrayna’nın Brovary şehrindeki bir anaokulunun yanına helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky’nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ukrayna’nın Brovary şehrindeki bir anaokulunun yanına helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky’nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Asayiş 18.01.2023, 12:04
Ukrayna’nın Brovary şehrindeki bir anaokulunun yanına helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky’nin hayatını kaybettiği açıklandı.