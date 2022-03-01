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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden sahalarındaki zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğini, taşınacağını açıkladı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359’den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116’sı çocuk."
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulesi Rusya tarafından hedef alındı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulesi Rusya tarafından hedef alındı.
Asayiş 01.03.2022, 18:33
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulesi Rusya tarafından hedef alındı.