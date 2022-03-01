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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden sahalarındaki zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğini, taşınacağını açıkladı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359’den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116’sı çocuk."
- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulesi Rusya tarafından hedef alındı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulesi Rusya tarafından hedef alındı.
Asayiş 01.03.2022, 18:33
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulesi Rusya tarafından hedef alındı.