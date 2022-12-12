Ukraynalı modelin ölümüne ilişkin davada beraat

Ukraynalı model Anzelika Srabiants’ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan erkek arkadaşı Burak Ercan hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve yeterli delil bulunamadığını kaydetti.

Sancaktepe’de 10 Haziran 2021 tarihinde Ukraynalı model Anzelika Srabiants’ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı Burak Ercan’ın, “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve "’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burak Ercan cezaevinden getirilirken, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

“Elimden kayarak düştü”

Duruşmada söz alan Burak Ercan, “İlk başta Anzelika’nın elini balkonda göremedim. Sonrasında balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak kendisine koştum. Kendisini tutup çekmeye çalıştım. Kemerimi çıkartıp bu şekilde tutmak isterken elimden kayarak düştü. Orada kendisi ’biri bize yardım etsin’ diyor. O da benim ona yardımcı olduğumun delilidir. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Sanık avukatı Mücahit Kibar ise, “Baştan beri müvekkilimizin suçsuz olduğunu iddia ediyoruz. Müvekkil 18 aydır yargılamanın sonlanmasını beklemektedir. Müvekkilim suçsuzdur” şeklinde konuştu.

Mahkemeden beraat kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarını işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanık Burak Ercan’ın beraatine ve tahliyesine hükmetti.