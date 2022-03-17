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Ukraynalı milletvekili Gurin: “Mariupol tiyatrosuna sığınanlar göçük altından sağ çıkıyor"

Ukraynalı milletvekili Dmytro Gurin, Rusya’nın dün Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binasına gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Savaşın 22. gününde, korkunç geceden sonra iyi haberler gelmeye başladı. Yıkılan duvarları kaldırmaya başladılar, insanlar göçük altından sağ çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Asayiş 17.03.2022, 13:41
Ukraynalı milletvekili Gurin: “Mariupol tiyatrosuna sığınanlar göçük altından sağ çıkıyor"

Ukraynalı milletvekili Dmytro Gurin, Rusya’nın dün Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binasına gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Savaşın 22. gününde, korkunç geceden sonra iyi haberler gelmeye başladı. Yıkılan duvarları kaldırmaya başladılar, insanlar göçük altından sağ çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını 22 gündür sürdürüyor. Rus bombardımanından en fazla etkilenen şehirlerden birisi Mariupol oldu. Rusya’nın dün Mariupol kentinde hedef aldığı ve sığınak olarak kullanılan Drama Tiyatrosuna dair milletvekillerinden açıklama geldi. Ukraynalı milletvekili Sergiy Taruta, “Savaşın 22. gününde, korkunç geceden sonra iyi haberler gelmeye başladı. Sığınak olarak kullanılan tiyatro dayanıyor. Yıkılan duvarları kaldırmaya başladılar, insanlar göçük altından sağ çıkıyor” ifadelerini kullandı. Milletvekili Dmytro Gurin ise "Tiyatro binası yıkıldı, bodrumdaki sığınağın ayakta kaldığına ve oradaki insanların hayatta kaldığına dair bilgi edindik. Sığınakta binden fazla kadın ve çocuğumuz var. Görünüşe göre çoğu hayatta kaldı ve iyiler" bilgisini paylaştı.

Binanın iki tarafına uyarı amaçlı "çocuk" yazılmış

Saldırılardan sonra sığınak olarak kullanılan drama tiyatrosunun uydudan çekilen fotoğraflarında, Ruslara mesaj gönderildiği ortaya çıktı. Sığınakta kalan sivillerin Rus ordusuna ait insansız hava araçları tarafından hedef olmaması için binanın önüne ve arkasına “çocuk” şeklinde uyarı yazısı yazdığı görüldü.

"Mariupol’den daha fazla insan tahliye etmek için her şeyi yapacağız"

Şehirdeki son duruma yönelik konuşan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko ise "İnsani yardım tırlarının Mariupol’e girmesi için son 5 günde her şeyi yaptık. Maalesef söz verilen ateşkes uygulanmadı. İnsanlar mermilerin ve bombaların altında şehri terk etti. İki gün içinde 6 bin 500 özel araç şehirden ayrıldı. Kimileri Zaporijya’ya kimileri Berdyansk şehrine gitti. Oralarda gerekli olan ilk yardımı alacaklar. İşgalcilerin drama tiyatrosundaki sığınağı vurmalarını hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Mariupol’den daha fazla insan tahliye etmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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