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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz"
Ukraynalı kadından Rus askere: “Silahları bombaları bırakın”
Ukrayna’nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği ifade edilen Kherson kentinde bir kadın, Rus askerine isyan ederek, “Silahları bombaları bırakın” diyerek tepki gösterdi.
Asayiş 24.02.2022, 19:08
Ukrayna’nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği ifade edilen Kherson kentinde bir kadın, Rus askerine isyan ederek, “Silahları bombaları bırakın” diyerek tepki gösterdi.
Rusya’nın Ukrayna’nın yönelik operasyonunda Ukrayna’nın güneyinde bulunan Kherson kentinin bir kısmı Rusya kontrolüne geçtiği ifade edildi. Kentte Rus askerleri görüntülenirken, kentte yaşayan bir kadın Rus askerine isyan etti. Kadın, Rus askere, “Silahları bombaları bırakın” diyerek tepki gösterdi.