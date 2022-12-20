Ukraynalı general, Polonya Emniyet Müdürü’ne verdiği hediyenin patlaması nedeniyle açığa alındı

Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya Emniyet Müdürü Jaroslaw Szymczyk’a Ukrayna’ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında verilen hediyenin patlaması nedeniyle Ukraynalı General Dmytro Bondar’ın Ukrayna makamları tarafından açığa alındığını bildirdi.

Polonya’da Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk’ın patlayarak yaralanmasına neden olan hediye nedeniyle Ukraynalı general açığa alındı. Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanı Mariusz Kaminski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk’a verilen hediyenin patlamasından sorumlu Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkan Yardımcısı General Dmytro Bondar’ın açığa alındığı bilgisini aldım. Konuya ilişkin olarak Ukrayna’da da cezai soruşturma başlatıldı" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Jewhenij Jenin ise yaptığı açıklamada, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, soruşturmanın tarafsızlığı açısından ve böylesi olayların bir daha yaşanmaması için Polonya tarafı ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Szymczyk, patlamada yaralanmıştı

Polonya’nın başkenti Varşova’da 14 Aralık’ta Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü binasının giriş katında bir patlama meydana gelmiş, patlamada Polonya Emniyet Genel Müdürü Szymczyk ile bir sivil çalışan yaralanmış, binada maddi hasar meydana gelmişti. Sivil çalışan hafif yaralanırken, Szymczyk ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayın basına yansımasının ardından Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamaya 11-12 Aralık tarihleri arasında Szymczyk’ın Ukrayna’ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında Ukraynalı emniyet görevlileri ve acil durum yetkililerince takdim edilen hediyenin neden olduğunu ifade edilmişti. Açıklamada, hediyenin içeriğine dair bilgi verilmemişti.

Polonya basını ise "patlayan hediyenin" RGW-90 türü bomba atar olduğunu öne sürmüştü.