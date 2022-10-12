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Ukraynalı çiftin araçta bulunan gözlükleri çalındı
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Ukraynalı çifte ait araçta bulunan gözlük ve değerli eşyaları, hırsızlar tarafından gece saatlerinde çalındı.
Asayiş 12.10.2022, 14:51
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Ukraynalı çifte ait araçta bulunan gözlük ve değerli eşyaları, hırsızlar tarafından gece saatlerinde çalındı.
Olay, Liman Mahallesi 46 sokak üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; AA 5150 KM plakalı aracını sokak üzerine park eden Ukraynalı çift, bugün sabah saatlerinde aracını kontrol ettikleri sırada yaklaşık 2 bin TL değerinde gözlüklerinin yerinde olmadığını gördü.
Güvenlik kamerası kayıtlarından gözlüklerinin çalındığını gören çift, polise şikayette bulundu.
Polis ekipleri gözlüğü çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.