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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurtdışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne’ye geldi
Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’na ulaştı.
Asayiş 26.02.2022, 12:42 26.02.2022, 12:53
Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’na ulaştı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna’ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye’ye geldi. Rus ve Ukrayna Savaşı’nın mağdurları Türk vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.