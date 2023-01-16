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Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan 142 metre boyundaki bir dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri’nde karaya oturdu. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan 142 metre boyundaki bir dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri’nde karaya oturdu. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan 142 metre boyundaki bir dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri’nde karaya oturdu. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
Asayiş 16.01.2023, 08:17
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan 142 metre boyundaki bir dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri’nde karaya oturdu. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.