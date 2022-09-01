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Ukrayna’dan gelen gemi karaya oturdu...Panik anları kamerada
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki gemi Bebek’te karaya oturdu. Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı.
Asayiş 01.09.2022, 22:42
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki gemi Bebek’te karaya oturdu. Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı.
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki gemi Bebek’te karaya oturdu. Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.
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