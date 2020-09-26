Ukrayna’daki uçak kazasında ölü sayısı 25’e yükseldi
UKRAYNA’DA ASKERİ NAKLİYE UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 25’E YÜKSELDİĞİ AÇIKLANDI.
Ukrayna’da askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği açıklandı.
Ukrayna’nın kuzeybatısında yer alan Harkov bölgesinde dün akşam saatlerinde düşen AN-26 tipi askeri nakliye uçağı ile ilgili Ukrayna Başsavcılığı tarafından gece saatlerinde açıklama yapıldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, uçakta 5 mürettebat ve 22 Harkov Üniversitesi Hava Kuvvetleri Bölümü öğrencisinin bulunduğu 1 öğrencinin ise uçuştan önce sağlık sorunları nedeniyle uçağa alınmadığı belirtildi. Düşen uçaktaki 27 kişiden 25’inin öldüğü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulduğu aktarıldı. Uçak düştükten sonra başlayan yangının gece saatlerinde söndürülebildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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