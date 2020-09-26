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Ukrayna’daki uçak kazasında ölü sayısı 25’e yükseldi

UKRAYNA’DA ASKERİ NAKLİYE UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 25’E YÜKSELDİĞİ AÇIKLANDI.

Asayiş 26.09.2020, 10:05
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Ukrayna’daki uçak kazasında ölü sayısı 25’e yükseldi

Ukrayna’da askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği açıklandı.

Ukrayna’nın kuzeybatısında yer alan Harkov bölgesinde dün akşam saatlerinde düşen AN-26 tipi askeri nakliye uçağı ile ilgili Ukrayna Başsavcılığı tarafından gece saatlerinde açıklama yapıldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, uçakta 5 mürettebat ve 22 Harkov Üniversitesi Hava Kuvvetleri Bölümü öğrencisinin bulunduğu 1 öğrencinin ise uçuştan önce sağlık sorunları nedeniyle uçağa alınmadığı belirtildi. Düşen uçaktaki 27 kişiden 25’inin öldüğü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulduğu aktarıldı. Uçak düştükten sonra başlayan yangının gece saatlerinde söndürülebildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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