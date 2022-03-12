Ukrayna’daki savaştan kaçan eski milli futbolcu Manisa’da kaza yaptı

Ukrayna’daki savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Ukrayna milli takımının eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, Manisa’da kaza yaptı. Yakovenko ve ailesi kazadan yara almadan kurtulurken çarpıştığı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Türkiye’ye gelen Ukraynalı eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko’nun kullandığı cip Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Özlem Çevik (34) idaresindeki 16 ZU 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol kenarındaki şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Özlem ile Salim (39), Nisa (5) ve Baybars Çevik (9), ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakovenko ile cipte bulunan annesi, babası ve eşi ise kazayı yara almadan atlatırken hayati tehlikesi bulunan Salim Çevik, Saruhanlı Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ukraynalı eski milli futbolcu Yakovenko’nun Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerde oynadığı, savaş nedeniyle ülkesinden ayrılarak İzmir’de yaşayan ve futbolcu menajeri olan arkadaşında kalmak için Türkiye’ye geldiği öğrenildi.