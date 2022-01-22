Ukrayna’daki perakende zinciri ATB’nin merkez binasında yangın

Ukrayna’nın Dnipro ketinde bir restoranda çıkan yangın ülkenin en büyük perakende zincir markası ATB’nin, 9 katlı merkez binasına sıçradı.

Ukrayna’nın Dnipro kentinde bir restoranda çıkan yangın, ülkenin önde gelen perakende zincir markalarından ATB’nin 9 katlı merkez binasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen büyüyen yangın, ATB’nin merkez binasının tümüne yayıldı. Yangın nedeniyle binadaki tüm çalışanları tahliye edilirken, güvenlik gerekçesiyle binanın yakınındaki 40’a yakın cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. TSİ 14.00’de başlayan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.