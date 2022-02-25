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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: “Rusya Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor”
Ukrayna’daki istihbarat binası bombalandı
Ukrayna’nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.
Asayiş 25.02.2022, 21:10
Ukrayna’nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.
Ukrayna’nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi’ne ait binaya 2 adet bomba düştü. Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov’da devam ettiği kaydedildi. İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.