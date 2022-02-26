Son Dakika
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.
Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.
Asayiş 26.02.2022, 06:59
Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.