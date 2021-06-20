banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Ukrayna’da yol çöktü, kamyon çukura düştü

Ukrayna’da bir şehirde sürdürülen asfalt çalışması sırasında kamyon çukura düştü.

Asayiş 20.06.2021, 14:32
Ukrayna’da yol çöktü, kamyon çukura düştü

Ukrayna’da bir şehirde sürdürülen asfalt çalışması sırasında kamyon çukura düştü.

Ukrayna’daki Jitomir şehrinde belediye ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışması sırasında malzeme taşıyan bir kamyon yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Meydana gelen olay sonrasında çukura düşen kamyon uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Olayın ardından Ukrayna’daki yolların bakımsızlığı sosyal medyada bir kez daha ülke gündemine geldi.

"Yolları düzelten Başkan"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine bir gazetecinin "Nasıl bir Başkan olarak anılmak istiyorsunuz görev süreniz dolunca" sorusuna, "Ukrayna’nın yollarını düzelten bir Başkan olarak anılmak istiyorum" cevabını vermişti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı az bulutlu
banner493