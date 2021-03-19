Ukrayna’da yeni karantina kararı protesto edildi

Ukrayna’da korona virüs vakalarının ciddi oranda artmasının ardından bazı bölgelerde karantina kararı alınması protesto edildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve korona virüsün Ukrayna’da ilk tespit edildiği batı bölgelerinde karantina uygulamasına geri dönülüyor. Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 70’in üzerine çıktığı başkent Kiev’de Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 20 Mart saat 00:00 itibariyle karantina uygulamasına geçileceğini ve uygulamanın 9 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu. Başkent halkı bu geceden itibaren sıkı bir karantina uygulamasına geçecek. Uygulama sebebiyle sinema salonları, tiyatrolar, müzeler, konser salonları, spor salonları hizmet veremeyecek. Okullarda uzaktan eğitime geçilecek, kuaför salonları randevu usulü çalışacak ve restoranlar ise paket servisi verebilecek.

Başkent Kiev’de yaşayanlar Belediye Başkanı Kliçko’nun bu kararının ardından sokaklara dökülerek kararı protesto etti. Belediye Binası önünde toplanan Ukraynalılar Kiev’in merkezine kadar yürüdü.

"Karantina herkes için olmalı"

Adını açıklamayan bir gösterici, “Karantina ya herkes için uygulanmalı ya da hiç kimse için uygulanmamalı. Büyük üreticiler çalışırken küçük işletmeler durdurulursa bu karantina olamaz. Bu tarz bir karantina bizim gibi küçük işletmeleri öldürüyor. Böyle bir karantina uygulamasının karşısındayız. O yüzden bugün burada duruyoruz. Pazartesi 20 bin kişiyle yine toplanacağız ve Belediye Başkanı Kliçko’ya sesimizi duyuracağız ortak bir yol bulacağız" ifadelerini kullandı.