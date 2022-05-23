Ukrayna’da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın Sumi kentinde Ukraynalı bir sivili öldüren 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin hakkında karar verildi. Rus asker, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov’u öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildi. Rus askerin devlet tarafından atanan avukatı, Shishimarin’in kendisiyle hiç iletişime geçmediğini söylerken, Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin’in bu davaya ilişkin bir bilgisi olmadığını belirtti.

Suçunu kabul etmişti

Shishimarin mahkemede suçunu kabul ederek, "Bu yaşananları, kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir durum olarak görüyorum. Suçumu inkar etmiyorum. İlk emri Makeev isimli teğmen verdi. İlk anda onun emrini yerine getirmeyi reddettim. Yüksek sesle ve tehditkar ifadelerle bana emrini tekrarladı. Stresli bir durum vardı. Ukraynalı Aleksandr Shelipov sürekli bağırıyordu. Teğmenin emrini yerine getirdim. Bu olaydan sonra hayatta kalmak istedim. Savaşmak istemediğim için teslim olmaya karar verdim" demişti.