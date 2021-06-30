Ukrayna’da Türk vatandaşları 1 ton eroinle yakalandı

Ukrayna’nın Batı bölgesinde yapılan operasyonda 4 Türk vatandaşı, 85 milyon dolar değerinde 1 ton eroinle yakalandı.

Ukrayna’nın Livov şehrinde istihbarat ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yurtdışından Ukrayna’ya bir ton eroin getiren 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şahısların eroini Pakistan’dan pirinç adı altında Ukrayna sınırlarından geçirdiği ve Livov’da depoda muhafaza ettiği belirlendi. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 2,3 milyar Grivna (85 milyon dolar) olduğu açıklandı.