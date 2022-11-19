Ukrayna’da savaş, tiyatroları yeraltına taşıdı

Rusya’nın hava saldırılarıyla hedef almaya devam ettiği Ukrayna’nın Mikolayiv kentinde tiyatro gösterileri, sığınakta yapılıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 9. aya girildi. Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’nın Mikolayiv kentinde sanatçılar, savaş psikolojisi altında yaşayan halka savaşın yol açtığı zorlukları unutturabilmek için gösterilerini yeraltı sığınağında sunuyor. Mikolayov Akademik Sanat Dram Tiyatrosu sanatçıları, performanslarını saldırılarda zarar gören tiyatro binasının altındaki yer sığınakta sergiledi. Sığınaktaki tiyatroya ilgi de yoğun oldu.

Tiyatro gösterisi haftanın iki gününde yetişkinler, bir gününde ise çocuklar için yapılıyor.