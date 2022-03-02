Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Tük gazetecilere silahla ateş açıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, gazeteciler de bölgede yaşananları ve saldırı sonrasını görüntülemeye devam ediyor. Başkent Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibine ateş edildi. Öztunç tarafından çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor.