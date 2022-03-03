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Ukrayna’da Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi
Ukrayna’nın Mıkolayiv kentinde Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi.
Asayiş 03.03.2022, 23:07
Ukrayna’nın Mıkolayiv kentinde Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Mıkolayiv kentinde Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi. Tunguska tipi hava savunma sistemleri, Ukraynalılar tarafından ateşe verilirken, yanan araçların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.