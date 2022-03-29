Ukrayna’da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı

Ukrayna Savunma Birimleri, ülkedeki Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne baskın düzenleyerek, Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına aldı.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna halkı arasında da gerilim had safhaya çıktı. Ukrayna’da, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bugün Ukrayna Savunma Birimleri tarafından baskın düzenlendi. Rusya yanlısı kiliseyi basan Ukrayna Savunma Birimleri tarafından, kilisede bulunan papaz ve rahip yaka paça gözaltına alındı. Birçok kişinin gözünün önünde yaşanan olayda papaz ve rahip Ukrayna askerleri tarafından alıkonulurken, bu şahısların nereye götürüldükleri ve yaşayıp yaşamadıkları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kilise çevresi, papaz ve rahibin Çerkesı’ya bağlı Smila kentine götürüldüğünü duyururken, gözaltındaki Hristiyan din adamlarının akıbetinin henüz bilinmediğini aktardı.