Ukrayna’da Rus saldırısında ölen gazetecinin kimliği belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı hedef alması sonucu hayatını kaybeden Fransız gazetecinin 32 yaşındaki Frédéric Leclerc-Imhoff olduğunu açıkladı.

Rus ordusunun Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı hedef alması sonucu bir Fransız gazeteci hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki tahliyeleri haber yapan Fransız gazetecinin kimliğini açıkladı. Macron, hayatını kaybeden gazetecinin 32 yaşındaki Frédéric Leclerc-Imhoff olduğunu aktararak, "savaşın gerçekliğini göstermek için" Ukrayna’da bulunduğunu vurguladı. Macron, Leclerc-Imhoff’un Rus bombalarından kaçan sivillerin yanında olduğunu da sözlerine ekledi.