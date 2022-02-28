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Ukrayna’da market rafları boş kaldı
Ukrayna’da gıda sektöründeki tedarik zincirinin Rusya saldırıları nedeniyle sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.
Asayiş 28.02.2022, 10:43 28.02.2022, 11:33
Ukrayna’da gıda sektöründeki tedarik zincirinin Rusya saldırıları nedeniyle sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.
Rusya’nın Ukrayna saldırıları 5’inci gününde de devam ediyor. Ülkeden tahliyeler Rusya’nın gerçekleştirdiği operasyonlar gölgesinde devam ederken, Ukrayna’da kalanlar için koşullar her geçen saniye daha da zorlaşıyor. Saldırılar nedeniyle sekteye uğrayan tedarik zinciri gıda sektörünü de vurdu. Metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halk, yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çekiyor. Temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmak için marketlere koşan birçok kişi boş raflarla karşılaşıyor.