Ukrayna’da mahsur kalan Hindistanlı öğrenciler ülkeden ayrılıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılmak isteyen ve aralarında Hindistan uyruklu öğrencilerin de yer aldığı birçok yabancı öğrencinin Ukrayna’da mahsur kalması üzerine devreye giren Ukrayna İçişleri Bakanlığı, yabancı öğrencilerin ülkeden ayrılması için çalışmalar başlattı. Bakanlık öğrencilerin tahliyesine başlandığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıların ardından hem Ukraynalılar hem de ülkede bulunan yabancı uyruklu kişiler, kara, demir ve hava yolu üzerinden ülkeden ayrılmaya çalışırken, aralarında Hindistanlı öğrencilerin de bulunduğu yabancı uyruklu öğrenciler ülkede mahsur kaldı. Ukrayna’da yabancı öğrencilerin büyük yoğunluğunu oluşturan Hindistanlı öğrenciler, ırkçılığa maruz kaldıklarını belirterek, ülkelerine dönmek için yetkililerden yardım talep etti. Dünya kamuoyunda bu öğrencilerin ırkçılığa maruz kaldıkları ve uçak, tren ve otobüslere alınmadığı iddiaları dolaşırken, bu gelişmelerin ardından diplomatik girişimler başladı. Irkçılık iddialarının üzerine Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ise Putin, bu konuya ilişkin Modi’ye yardım sözü verdi.

Öğrencilerin tahliyesine başlandı

Başta Hindistan uyruklu öğrenciler olmak üzere Çin, Pakistan, İran ve Afrika uyruklu öğrencilerin Ukrayna’dan ayrılmasında yaşanan engeller üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Ülkeden ayrılırken sorun yaşayan öğrenciler için yardım hatları kuruldu. Bakanlık, Ukrayna’da ırkçılık yapıldığına dair iddialara karşı, "Ukrayna’da, yabancı uyruklular tarafından devlet sınırını geçerken de dahil olmak üzere, ırk, renk veya milliyet temelinde ayrımcılık yoktur" ifadelerini kullandı. Bakanlığın bu girişiminin ardından ülkedeki yabancı uyruklu öğrencilerin tahliyesi için çalışmalar da başlatıldı. Başta Hindistanlı öğrenciler olmak üzere İran, Pakistan, Çin ve Afrikalı öğrenciler tren ve otobüslerle ülkeden ayrılmaya başladı. Harkov Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Volodymyr Rodchenko yaptığı açıklamada, şuana kadar kentten 200’ün üzerinde Hintli öğrencinin ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından tüm Ukrayna’da bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeden tahliyesine devam edildiği öğrenildi.

Hindistanlı öğrenciler Harkov’da da mahsur kalmıştı

Rusya’nın ağır saldırılarına hedef olan Ukrayna’nın Harkov kentinde de yabancı uyruklu öğrenciler benzer olaylar yaşamıştı. Hindistan’dan Harkov’a gelen ve burada çeşitli bölümlerde eğitim gören öğrenciler, kenti terk edemediğini açıklamıştı. Tahliye için tren istasyonuna akın eden öğrenciler, istasyonlarda zorluklarla karşılaştıklarını ve görevlilerin ise kendilerini tren vagonlarına almadıklarını ifade etmişti. Ayrıca öğrenciler, kentten çıkmak için 200 dolara kadar ücret ödediklerini, fakat tren istasyonlarında Ukrayna vatandaşlarına öncelik verilmesi nedeniyle vagonlara alınmadıklarını kaydetmişti.