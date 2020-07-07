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Ukrayna’da korkutan orman yangını: 4 ölü
UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ LUGANSK BÖLGESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 9 KİŞİ DE YARALANDI.
Asayiş 07.07.2020, 20:04
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Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alan Severadonetsk kırsalında yangın çıktı. Hızla yayılan alevler tüm bölgeyi sardı. Acil Durumlar Servisi, itfaiye ve polis ekipleri alarm durumuna geçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 110 evde hasar oluştu.
Söndürme çalışmalarına Donetsk, Harkov, Poltava ve Dnepropetrovsk bölgelerinden de destek ekip sevk edildi. Alanda toplamda 361 personel ve 85 itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyor.
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