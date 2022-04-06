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Ukrayna’da imha edilen Rus tankları görüntülendi
Rus ordusunun Ukrayna topraklarında kullanılamaz hale gelen tankları ve zırhlı araçları görüntülendi.
Asayiş 06.04.2022, 11:08
Rus ordusunun Ukrayna topraklarında kullanılamaz hale gelen tankları ve zırhlı araçları görüntülendi.
Rusya-Ukrayna savaşında 42. güne girildi. Rus ordusundan temizlenen bölgelerde hurdaya dönen askeri araçlar görüntülendi. Çatışmalarda ağır hasar alan Rus ordusuna ait zırhlı araçların ve tankların kullanılamaz hale geldiği görüldü.