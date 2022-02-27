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- Ukrayna’da Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Harkov’a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.
Ukrayna’da Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Harkov’a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.
Asayiş 27.02.2022, 09:24
Ukrayna’da Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Harkov’a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.