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Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından panikleyen halk Harkov kentinde metro istasyonuna sığındı.
Asayiş 24.02.2022, 11:47 24.02.2022, 12:01
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından panikleyen halk Harkov kentinde metro istasyonuna sığındı.
Rusya’nın sabaha karşı Ukrayna’ya operasyon emri vermesinin ardından birçok noktaya saldırı başladı. Ülkenin kuzeyindeki Harkov kentinde korkuya kapılan halk metro istasyonlarına sığındı. Başkent Kiev’de ise Rus birliklerin saldırıları sonrası meydana gelen hasar görüntülendi.