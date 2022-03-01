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Ukrayna topraklarında Çeçen ordusu görüntülendi
Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.
Asayiş 01.03.2022, 13:49
Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, Ukrayna’ya karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile görüntülendi. Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı.